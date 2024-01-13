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Timuçin Cengiz Hoşfikirer: Zeminler ülkemizde büyük sorun - Son Dakika
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Timuçin Cengiz Hoşfikirer: Zeminler ülkemizde büyük sorun

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, ülkemizdeki zeminlerin büyük bir sorun olduğunu belirtti. Hoşfikirer, maçın zemininden dolayı oyuncuların sağlığının riske atıldığını ve bu durumun mücadeleyi etkilediğini ifade etti.

Timuçin Cengiz Hoşfikirer: Zeminler ülkemizde büyük sorun
13.01.2024 - 22:12,
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- Timuçin Cengiz Hoşfikirer: "Bu zeminlerin ülkemizde büyük sorun olduğunu görüyorum"

RİZE - Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu zeminlerin ülkemizde büyük sorun olduğunu görüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Timuçin Cengiz Hoşfikirer, "Normalde iyi bir zeminde oynandığı zaman ambiyansı iyi olan iki takımın maçıydı. Eşdeğer takımlardı. Maalesef zeminden dolayı. Artık 20. yüzyılda yaşıyoruz. Teknolojiden bahsediliyor. Bu zeminlerin ülkemizde büyük sorun olduğunu görüyorum. Oynayan oyuncular insan, bizim çocuklarımız. Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Bunlar için herhangi bir maç öncesi her şeylerini yapıyorsunuz. Fakat maçlarda onların sağlığını koruyacak, onları riske atacak hiçbir şeyin önüne geçemiyoruz. Bu başlıca zeminden kaynaklanıyor. Böyle havalarda mücadelenin üst düzey olduğu, artık taktiğin işlemiyor. Ceza sahasına en çok uzun top atanların gol atacağını maçtan önce söylemiştim. Opsiyonu çok olan iki takımdı. Bugün çok güzel bir maç olabilirdi. Mücadele güzel oldu. Bu hava şartlarında iki takımda güzel mücadele örneği gösterdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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