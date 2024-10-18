Tiran'da Dünya Güreş Şampiyonası

Spor

Güreşte 23 yaş altı ve büyükler kategorisinde dünya şampiyonaları Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek.

Dünya Güreş Birliğinin 2024 faaliyet takvimine göre 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, 21-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyona grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak. Başkent Tiran'daki organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak.

Olimpik olmayan kilolarda yapılacak

Arnavutluk'ta güreş heyecanı, 23 yaş altı kategorisinin ardından büyüklerde sürecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları düzenlendiği için 2024 Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası, olimpik olmayan sıkletlerde yapılacak. Şampiyona, 28-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Grekoromende 55, 63, 72 ve 82, erkekler serbest stilde 61, 70, 79 ve 92, kadınlarda ise 55, 59, 65 ve 72 kilolarda müsabakalar gerçekleştirilecek.