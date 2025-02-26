Tiran'da Muhamet Malo 2. Ranking Serisi Başlıyor

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Muhamet Malo 2. Ranking Serisi bugün başlıyor.
Muhamet Malo 2. Ranking Seri Turnuvası, Arnavutluk'un Tiran kentinde bugün başlayacak. 3 Mart'a kadar sürecek Ranking Serisi'nde milli sporcular serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde mindere çıkacak.
Muhamet Malo 2. Ranking Seri Turnuvası'nda mücadele edecek millilerin teknik ekip ve sporcuları şu isimlerden oluşuyor:
Serbest Stil Güreş Milli Takımı
65 kilogram - Cavit Acar
92 kilogram - Feyzullah Aktürk
125 kilogram - Hakan Büyükçingil
Antrenör - Tevfik Keleş
Kadınlar Güreş Milli Takımı
50 kilogram - Zehra Demirhan
53 kilogram - Zeynep Yetgil
57 kilogram - Elvira Süleyman
59 kilogram - Bediha Gün
Antrenör - Hakkı Gürel
Antrenör - Namık Korkmaz
Grekoromen Stil Güreş Milli Takımı
55 kilogram - Emre Mutlu
60 kilogram - Ekrem Öztürk
60 kilogram - Enes Başar
63 kilogram - Kerem Kamal
67 kilogram - Murat Fırat
72 kilogram - Mehmet Mustafa Şahin
72 kilogram - Selçuk Can
77 kilogram - Ahmet Yılmaz
82 kilogram - Emrah Kuş
82 kilogram - Burhan Akbudak
87 kilogram - Muhittin Sarıçicek
97 kilogram - Beytullah Kayışdağ
130 kilogram - Muhammet Hamza Bakır
Teknik Direktör - Muttalip Yerlikaya
Antrenör - Yusuf Düzer
Antrenör - Atakan Yüksel - İSTANBUL
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