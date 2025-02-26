Tiran'da Muhamet Malo 2. Ranking Serisi Başlıyor

Spor

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Muhamet Malo 2. Ranking Serisi bugün başlıyor.

Muhamet Malo 2. Ranking Seri Turnuvası, Arnavutluk'un Tiran kentinde bugün başlayacak. 3 Mart'a kadar sürecek Ranking Serisi'nde milli sporcular serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde mindere çıkacak.

Muhamet Malo 2. Ranking Seri Turnuvası'nda mücadele edecek millilerin teknik ekip ve sporcuları şu isimlerden oluşuyor:

Serbest Stil Güreş Milli Takımı

65 kilogram - Cavit Acar

92 kilogram - Feyzullah Aktürk

125 kilogram - Hakan Büyükçingil

Antrenör - Tevfik Keleş

Kadınlar Güreş Milli Takımı

50 kilogram - Zehra Demirhan

53 kilogram - Zeynep Yetgil

57 kilogram - Elvira Süleyman

59 kilogram - Bediha Gün

Antrenör - Hakkı Gürel

Antrenör - Namık Korkmaz

Grekoromen Stil Güreş Milli Takımı

55 kilogram - Emre Mutlu

60 kilogram - Ekrem Öztürk

60 kilogram - Enes Başar

63 kilogram - Kerem Kamal

67 kilogram - Murat Fırat

72 kilogram - Mehmet Mustafa Şahin

72 kilogram - Selçuk Can

77 kilogram - Ahmet Yılmaz

82 kilogram - Emrah Kuş

82 kilogram - Burhan Akbudak

87 kilogram - Muhittin Sarıçicek

97 kilogram - Beytullah Kayışdağ

130 kilogram - Muhammet Hamza Bakır

Teknik Direktör - Muttalip Yerlikaya

Antrenör - Yusuf Düzer

Antrenör - Atakan Yüksel - İSTANBUL