Tire 2021 FK'da Başkan Hüma Yüksel Görevden Ayrıldı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off 1'inci Tur maçında deplasmanda Silivri spor'a seri penaltı vuruşlarıyla 4-3 yenilerek bir üst lige yükselme hedefini ıskalayan Tire 2021 FK'da Başkan Hüma Yüksel, "Büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Tire 2021 Futbol Kulübü Başkanlığı görevimi devretme kararı almış bulunuyorum" açıklamasında bulundu. Görevde olduğu 5 yıllık süreçte şeffaflık, sürdürülebilirlik ve sportif başarı ilkeleri doğrultusunda çalıştığını söyleyen Başkan Yüksel, "Bu süreçte kıymetli yol arkadaşlarımızla birlikte bir Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşadık ve 3'üncü Lig'deki ilk sezonumuzda Play-Off oynama başarısı gösterdik. Tire 2021 FK'yı yalnızca saha sonuçlarıyla değil, kurumsal yapısıyla da Türkiye'de saygı duyulan bir kulüp ve güçlü bir spor markası haline getirdik" dedi.

Tire 2021 FK Başkanı Hüma Yüksel şöyle devam etti: "Ne yazık ki kulübümüzün daha da ileriye gidebilmesi için gerekli olan şehir desteğini yeterince görememek, bu kararımın en önemli sebeplerinden biri olmuştur. Tire 2021 FK'nın hak ettiği yere gelebilmesi için çok daha güçlü bir sahiplenmeye ve dayanışmaya ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle birlikte yol yürüdüğüm tüm yönetim kurulu üyelerine, teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulüp personelimize ve her zaman yanımda olan tüm gönül dostlarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Görev sürem boyunca yaşadığım tüm tecrübeler, benim için unutulmaz birer gurur vesilesi olmuştur. Kulübümüzün geleceği adına en doğru adımın atılacağına ve Tire 2021 FK'nın yükselişinin devam edeceğine yürekten inanıyorum"