Tire 2021 FK, Gündoğdu ile Yollarını Ayırdı

Spor

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, teknik direktör Galip Gündoğdu ile yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezona İzmir ekibini BAL Ligi'nden 3. Lig'e çıkaran İbrahim Yıldırım ile başlayan Tire 2021 FK, alınan başarısız sonuçların ardından Yıldırım ile yollarını ayırıp takımın başına Galip Gündoğdu'yu getirdi. Sarı-kırmızılı ekibi, 5. haftadan itibaren teslim alan 59 yaşındaki çalıştırıcı, bu süreçte istediği sonuçları elde edemezken 3 mağlubiyet 3 beraberlik ve 1 galibiyete imza attı. Durum böyle olunca Tire 2021 FK yönetimi, Galip Gündoğdu ile yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi. Bunun olay üzerine sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni bir teknik direktör arayışına girdiği öğrenildi.

Öte yandan İzmir ekibi, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 7 puanla düşme hattının hemen üzerinde olan 13. basamakta bulunuyor. - İZMİR