Tire 2021 FK, stoperler Miran Avcı, Kadir Mert Örentepe ve Recep Kara ile anlaştı

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Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükseldikten sonra teknik direktör İbrahim Yıldırım ile sözleşme yenileyip iç transfere yönelen Tire 2021 FK'da imzalar devam ediyor. Tire temsilcisi kaptan İlhan Aslanoğlu, golcü Murat Elkatmış ve sol bek Umut Can Çoban'dan sonra stoperler Miran Avcı, Kadir Mert Örentepe ve Recep Kara ile de yeniden anlaştı. Kadronun iskeletini koruma kararı alan sarı-kırmızılı ekip lige uygun nokta takviyeler yapacak.