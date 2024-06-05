Tire 2021 FK, stoperler Miran Avcı, Kadir Mert Örentepe ve Recep Kara ile anlaştı - Son Dakika
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Spor

Tire 2021 FK, stoperler Miran Avcı, Kadir Mert Örentepe ve Recep Kara ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tire 2021 FK, kaptan İlhan Aslanoğlu, golcü Murat Elkatmış ve sol bek Umut Can Çoban'ın ardından stoperler Miran Avcı, Kadir Mert Örentepe ve Recep Kara ile de sözleşme yeniledi. Kadronun iskeletini koruma kararı alan takım, lige uygun nokta takviyeler yapacak.

05.06.2024 12:25
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Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükseldikten sonra teknik direktör İbrahim Yıldırım ile sözleşme yenileyip iç transfere yönelen Tire 2021 FK'da imzalar devam ediyor. Tire temsilcisi kaptan İlhan Aslanoğlu, golcü Murat Elkatmış ve sol bek Umut Can Çoban'dan sonra stoperler Miran Avcı, Kadir Mert Örentepe ve Recep Kara ile de yeniden anlaştı. Kadronun iskeletini koruma kararı alan sarı-kırmızılı ekip lige uygun nokta takviyeler yapacak.

Kaynak: DHA

Recep Kara, Umut Can, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tire 2021 FK, stoperler Miran Avcı, Kadir Mert Örentepe ve Recep Kara ile anlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tire 2021 FK, stoperler Miran Avcı, Kadir Mert Örentepe ve Recep Kara ile anlaştı - Son Dakika
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