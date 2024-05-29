Tire FK, Teknik Direktör İbrahim Yıldırım ile Yola Devam Ediyor - Son Dakika
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Tire FK, Teknik Direktör İbrahim Yıldırım ile Yola Devam Ediyor

Tire FK, Teknik Direktör İbrahim Yıldırım ile Yola Devam Ediyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Tire FK, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak yükseldiği yeni sezonda da Teknik Direktör İbrahim Yıldırım ile çalışmalara devam etme kararı aldı. Kulüp yönetimi, İbrahim Yıldırım'ın takıma büyük katkıları olduğunu belirterek, 3. Lig'de mücadele edecek olan Tire FK'nın başarısını sürdürmek için teknik direktörleriyle anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

29.05.2024 10:22
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TFF 3. Lig ekiplerinden Tire FK, yeni sezonda da Teknik Direktör İbrahim Yıldırım ile yola devam etme kararı aldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Tire 2021 FK, yeni sezon çalışmalarına başladı. İlk olarak teknik adam sorununu çözen İzmir ekibi, takımı şampiyon yapan İbrahim Yıldırım'la yola devam etme kararı aldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Huma Yüksel ve yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde, 2024-2025 sezonunda 3. Lig'de mücadele edecek olan Tire FK'mızın şampiyonluk ipini göğüslemesinde katkıları büyük olan teknik direktörümüz İbrahim Yıldırım ile yola devam kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İbrahim Yıldırım, Spor, Güncel, Son Dakika

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