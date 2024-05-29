Tire FK, Teknik Direktör İbrahim Yıldırım ile Yola Devam Ediyor

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TFF 3. Lig ekiplerinden Tire FK, yeni sezonda da Teknik Direktör İbrahim Yıldırım ile yola devam etme kararı aldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Tire 2021 FK, yeni sezon çalışmalarına başladı. İlk olarak teknik adam sorununu çözen İzmir ekibi, takımı şampiyon yapan İbrahim Yıldırım'la yola devam etme kararı aldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Huma Yüksel ve yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde, 2024-2025 sezonunda 3. Lig'de mücadele edecek olan Tire FK'mızın şampiyonluk ipini göğüslemesinde katkıları büyük olan teknik direktörümüz İbrahim Yıldırım ile yola devam kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR