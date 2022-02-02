TKİ Tavşanlı Linyitspor ikinci yarıya hazır

Bölgsel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Sertaç Gezer, Antalya kampının ardından ikinci yarıya hazır olduklarını ifade etti.

İlk yarıyı Anadolu Üniversitesi'nin ardından 2. sırada bitiren kırmızı-siyahlılar, Tunçbilek'te bulunan tesislerde yaptığı antrenmanlar ile ikinci yarının ilk maçına hazırlandı.

Yeni transferler ve ikinci yarı hazırlıklarını değerlendiren Teknik Direktörü Sertaç Gezer, "Son durumumuz iyi. Kardan dolayı antrenman yapamamıştık. Sağ olsunlar Tavşanlı'nın iki takımı Tepecik Belediyespor ve Akıncılarspor bize sahalarını verdiler. Oralarda antrenman yaptık salonda çalıştık. Sonra yönetimimiz sahamızı açtırdı, şimdi bir hafta on gündür burada çalışıyoruz. Şartlar zor ama herkese zor tabi. O yüzden bu şartların üstesinden gelecek güce sahibiz. Takımımıza bir kaleci, solbek, orta saha ve sağ açık oyuncusu takviyesi yaptık. İki tanede genç oyuncu kattık kadromuza.Tabi bizden ayrılanlar da oldu. Ayrılanların hepsi kendi istekleri ile ayrıldılar. Hedefleri doğrultusunda biz de yollarını açtık. Helalleştik ve ayrıldık.Bütün takımlar için ikinci yarılar daha zor geçer. İlk oynayacağımız maç Gerede takımı, güçlü bir takım ama onları yenecek güce sahibiz. Onları kendi sahamızda yeneceğiz. Biz o potansiyele sahibiz. Tavşanlı Linyitpor'un pes etme gibi bir şansı yok. Biz hem karakterimiz olarak kulüp yönetimi olarak da pes etmeyiz. Bu takım şartların ölçüsünde şampiyonluğu sonuna kadar kovalayarak bu şehre bu taraftara en layık olduğu şeyi verecektir, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Takım kaptanı Timuçin Aşçıgil ise, ikici yarı için gereken çalışmalarını tamamladıkların ifade ederek, takıma yeni katılan takım arkadaşlarının takıma çabuk uyum sağladıklarını ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdi. - KÜTAHYA