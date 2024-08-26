YAŞAMINI yitiren Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonrasında 51 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, spor dünyasının tanınan isimlerinin yanı sıra Uçar'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Yunus Uçar'ın naaşı, cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Spor › TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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