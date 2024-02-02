TMF tarafından Fethiye\'de motokros kış kampı düzenlendi

Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından 2024 sezonu ön hazırlık kış kampı Fethiye'de düzenlendi.

TMF Motokros Milli Takımlar Kaptanı Şakir Şenkalaycı gözetiminde Fethiye Motokros Parkuru'nda yapılan eğitimlere 50, 65, 85, MX, MX1 ve MX2 sınıflarında yer alan sporcular katıldı. Viraj ve rampa atlama eğitimlerinin yanı sıra sporculara ileri sürüş teknikleri de eğitmenler tarafından anlatıldı.

Kış kampının oldukça verimli geçtiğini belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Bekir Yunus Uçar, "Sporcularımıza her zaman kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sağlamaya gayret ediyoruz. Fethiye'de bu senenin ilk eğitim kampını düzenledik. Fethiye Orman Spor Kulübü ve SS100 Motosiklet Spor Kulübü'ne eğitim kampını organize ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Sporcularımız ve ailelerinden çok güzel geri dönüşler aldık. Sporcularımızın yarış kariyerlerine büyük etki edecek bu tarz kampları İnşallah düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

TMF Motokros Milli Takımlar Kaptanı Şakir Şenkalaycı ise "Okul tatiline planladığımız Motokros Kış Kampı sporcular açısından oldukça verimli geçti. Kampta sporcuların yarışlarda yaptıkları hataları düzeltip yeni teknikler öğretmeye çalıştık. Sınıflarında başarılı olan sporcuların yanı sıra yeni başlayan yarışçılara da motosiklet ile ilgili temel eğitimleri vermeye çalıştık. Bu arayı bu şekilde değerlendirme fırsatı veren Federasyon Başkanımız Bekir Yunus Uçar'a da çok teşekkür ederiz" dedi.