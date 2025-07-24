TMOK'tan 2025 Strateji Raporu ve Ödül Töreni

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) yeni yönetiminin "Manifestodan Eyleme: TMOK 2025 Strateji Dönüşüm Raporu", Ataköy Olimpiyatevi'nde düzenlenen toplantıyla paylaşıldı. Toplantıda, Türkiye'nin olimpiyat tarihine iz bırakmış spor insanlarının anısını yaşatmak ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu tarafından düzenlenen ilk ödül töreni de gerçekleştirildi.

Toplantının başlangıcında TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, göreve geldikleri tarihten itibaren 100 günlük faaliyetleriyle ilgili bir sunum yaptı. Türk sporcuların özlenen başarıya ulaşmaları için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Gülüm, "Ülke sporunu gelişmiş ülkeler seviyesine getirmek uzun soluklu bir yolculuk. Bu ülkelerle bizim modelimiz arasında fark var. İkinci büyük hedefimiz sporcularımızın özlenen başarıya gitmesi. Bunun için nasıl katkıda bulunabiliriz diye bir çalışma yapmaya karar verdik. Los Angeles 2028 için büyük bir hedef koyduk. Oyunlar tarihimizin en büyük katılımını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gülüm, sunumunu; 'güçlü bir spor ekosistemi, sporcular için güvenli ve başarılı bir gelecek, etkin bir spor kültürü, eğitim odaklı spor vizyonu, cinsiyet eşitliğini güçlendiren bir yapı, katılımcı, şeffaf ve eşitlikçi yönetim, teknolojiyle güçlenen spor, olimpik miras ve sürdürülebilir bir gelecek, uluslararası temsil ve olimpik organizasyonlarda büyüme, yenilikçi sponsorluk ve iletişim stratejileri' başlıkları altında gerçekleştirdi.

"Bilim olmadan ilerlememizin imkanı yok"

Güvenli ve başarılı bir gelecek için sporun tümüne katkı sağlamak istediklerini anlatan Ahmet Gülüm, "Bilim olmadan ilerlememizin imkanı yok. Bilim kurulu oluşturduk, sporcularımızın kısa ve ortada vadede nasıl başarılı olacaklarına yönelik çalışmalar yapacaklar. Etkin bir spor kültürü oluşturarak milli eğitim bakanlığının müfredatına girmek için mücadele edeceğiz. Eğitim odaklı spor vizyonunda sporun geliştirici gücünü tüm ülkeye yaymayı hedefliyoruz. Cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz. Kadınlarımızın spordaki gelişmesini farklı bir gözle takip etmek gerekiyor. Eşitlikçi yönetim anlayışında hassas çalışıyoruz. Bütün üyelerimizle birlikte yeni talimatlar çıkardık. Buradaki çalışmaları şeffaf ve sürdürülebilir hale getirdik. Uluslararası temsil ve olimpik organizasyonlarda büyümeyi hedefliyoruz. Boğaziçi yüzme yarışlarına odaklanmış durumdayız. Dünyanın en büyük kurumlarıyla sponsorluk için görüşmelerimiz sürüyor. Yenilikçi sponsorluk ve iletişim stratejileriyle sponsorluk konusunda yepyeni bir yapıya geldik. Olimpik değerler sponsorluğu konusunda büyük firmalarla görüşme halindeyiz. Bütün ülke çapındaki faaliyetlerden olimpiyat oyunlarına kadar giden bir sponsorluk yapısı kurduk. Lisanslı ürünler çıkarmak gibi hedefimiz var" diye konuştu.

Çok güçlü bir insan kaynağına sahip olduklarını vurgulayan Gülüm, "Bu büyük potansiyeli toparlayıp nasıl hedefe götürürüz diye çalışıyoruz. Aramızda olmak isteyen çok sayıda insan var. Bunları bir araya getirdiğimizde yönetim olarak üzerimize büyük sorumluluk düşüyor. Dünyanın en iyi çalışan olimpiyat komitesi olma hedefimiz var. Özel bir sistem oluşturmak için çalışma yaptık" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin olimpiyat tarihine iz bırakmış spor insanları ödüllendirildi

Programda ayrıca, Türkiye'nin olimpiyat tarihine iz bırakmış spor insanlarının anısını yaşatmak ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu tarafından düzenlenen ilk ödül töreni de gerçekleştirildi. Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk altın madalya kazanan sporcusu Yaşar Erkan, olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu Nurcan Taylan, UEFA 1. Asbaşkanlığı ve FIFA İcra komitesi üyeliği yapan Şenes Erzik, üst üste 3 kez olimpiyat altın madalyası alan Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu, 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanan Halil Mutlu, Türk voleybolunun efsane isimlerinden Cengiz Göllü, Avrupa'da forma giyen ilk Türk basketbolcu Yalçın Granit, atılıcıkta ilk kez madalya kazanan Türk sporcu olan Yusuf Dikeç ile milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, olimpiyat ve dünya şampiyonu Ahmet Ayık ve TMOK Eski Başkanı Sinan Erdem ödül alan isimler oldu. - İSTANBUL