TMOK'tan Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

17.02.2026 16:44
TMOK, 28 Mart'ta olağanüstü genel kurul ve seçim yapılacağını açıkladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındığını duyurdu.

TMOK'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim Kurulumuz, 17 Şubat tarihli toplantısında, Komitemiz tüzüğü çerçevesinde, 28 Mart tarihinde TMOK Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu'nu, aynı zamanda, TMOK Olağanüstü Seçim Genel Kurulu olarak gerçekleştirme, çoğunluk sağlanamaması halinde toplantıyı 4 Nisan tarihinde düzenleme kararı almıştır. Bu karar; TMOK tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile istişare sürecinde karşılaşılan ısrarlı talepler ve yaklaşım nedeni ile alınmıştır. Yönetim Kurulumuz, tüzüğümüze uygun olarak ve kurumsal sürekliliği teminen 28 Mart'ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurula kadar görevini sürdürecektir. Olimpik Hareketin ülkemizdeki tek temsilcisi ve Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Komitemiz, tüzüğümüzün belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürecektir. Seçim süreci ve takvimine ilişkin tüm detaylar, tüzüğümüzde öngörülen resmi süreler ve yöntemler dahilinde spor camiamız ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Spor, Son Dakika

