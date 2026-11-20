Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ocak ayında kayyum atanan Eyüpspor Kulübü, başkan Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız'a iade edildi.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "TMSF tarafından kayyum atanan kulübümüz, yürütülen sürecin ardından başkanımız Sayın Murat Özkaya ve asbaşkanımız Sayın Fatih Kulaksız'a iade edilmiştir. Kulübümüzün geleceği ve kurumsal yapısına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirir, camiamıza ve tüm futbol kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

"Futbolda bahis soruşturması" kapsamında başkan Özkaya, Kasım 2025'te, asbaşkan Kulaksız ise Aralık 2025'te tutuklanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Eyüpspor'a Ocak 2026'da TMSF tarafından kayyum atanmıştı. Murat Özkaya ile Fatih Kulaksız, mayıs ayında tahliye edilmişti.