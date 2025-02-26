TOBB ve Oda Başkanlarından Gençlerbirliği'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TOBB ve Oda Başkanlarından Gençlerbirliği'ne Ziyaret

TOBB ve Oda Başkanlarından Gençlerbirliği\'ne Ziyaret

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve diğer oda başkanları, Gençlerbirliği'ni ziyaret ederek üye oldular.

26.02.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç, ATB Başkanı Faik Yavuz ve ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat, Gençlerbirliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) Başkanı Ertuğrul Onat, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetimini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, geçmiş yıllarda Gençlerbirliği'nde yöneticilik de yapmış olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ATB Başkanı Faik Yavuz, Gençlerbirliği kulüp üyelik formlarını imzalayarak üyelik başvurusunda bulundu.

"Birlik olduğumuz sürece Ankara kazanır"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, ASO Başkanımız Seyit Ardıç'a, ATB Başkanımız Faik Yavuz'a, ANGİAD Başkanımız Ertuğrul Onat ve değerli misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği olarak çıktığımız bu önemli yolda, bir Ankaralı olarak yine yanımızda Türkiye'nin ve başkentimizin birbirinden değerli oda başkanlarını ve iş insanlarını görebilmek, bizleri mutlu etmenin yanında aynı zamanda bizleri güçlü kılıyor. Bizler birlik olduğumuz sürece Ankara kazanır, bizler birlik olduğumuz sürece Gençlerbirliği kazanır. Ayrıca geçmiş yıllarda kulübümüzde yöneticilik yapma şansına nail olmuş Rifat Hisarcıklıoğlu ve Faik Yavuz'un kulübümüze yapmış oldukları üyelik başvurularının da hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Gençlerbirliği bir okul"

Gençlerbirliği'nin gönlünde farklı bir yere sahip olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gençlerbirliği, Ankara'da kurulan ama yaptığı önemli transferlerle adını dünyaya duyurabilmiş Türkiye'nin ender kulüplerinden birisi. Gençlerbirliği bir okul; bir futbolcu fabrikası, 102 yılı geride bırakmış Cumhuriyetle yaşıt koca bir çınar Yıllarca Süper Lig'de severek izlediğimiz bu koca çınarı yeniden layık olduğu Süper Lig'de görmek istiyoruz. Son dönemde takip ettiğim kadarıyla güzel bir ivme yakaladılar. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur diye temenni ediyorum" ifadesinde bulundu.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, ASO Başkanı Seyit Ardıç'a, ATB Başkanı Faik Yavuz ve ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat'a arkalarında isimlerinin yazılı olduğu Gençlerbirliği'nin yeni sezon siyah formasından ve Gençlerbirliği Divan Kurulu Üyesi Tanıl Bora'nın yazdığı, kırmızı-siyahlı ekibin tarihinin anlatıldığı "Ankara Rüzgarı" adlı kitabı hediye etti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TOBB ve Oda Başkanlarından Gençlerbirliği'ne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi Aylık geliri dudak uçuklattı Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
10:38 İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:40:16. #1.12#
SON DAKİKA: TOBB ve Oda Başkanlarından Gençlerbirliği'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.