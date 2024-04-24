Tobias Andresen, TUR 2024'te liderliğe yükseldi - Son Dakika
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Spor

Tobias Andresen, TUR 2024'te liderliğe yükseldi

Tobias Andresen, TUR 2024\'te liderliğe yükseldi

Danimarkalı bisikletçi Tobias Andresen, 2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabını kazanarak genel klasmanda liderliğe yükseldi. Andresen, takım arkadaşı Fabio Jakobsen'in geride kaldığı bir etapta takımı adına önemli bir iş başardığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin sıcak ve güzel bir ülke olduğunu ve bu yarışların büyük turlara adapte olmak açısından önemli olduğunu söyledi.

24.04.2024 17:54
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2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 4. etabını kazanarak genel klasmanda liderliğe yükselen Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen, takım arkadaşı Fabio Jakobsen'in geride kaldığı bir etapta takımı adına önemli bir iş başardığını söyledi.

Etabın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andresen, TUR 2024'e aynı zamanda İtalya Bisiklet Turu'na hazırlanmak amacıyla geldiklerini belirterek, "Son 20 kilometrede iki kez bisiklet değiştirmek zorunda kaldım. Ana grubu yakaladığım için şanslıydım. Takım arkadaşım Fabio Jakobsen ve ben burada kendimizi kanıtlamak istiyorduk. Sprintlerdeki önceliğimiz Fabio. Ben de onu desteklemek için önde yer alan son sürücüyüm. Yalnızca 21 yaşındayım o sebeple benim için önemli bir iş. Eğer Fabio başaramazsa takım adına bu işi yapmak bana düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sıcak ve güzel bir ülke olduğunu aktaran Andresen, tek gün yarışlarının ardından haftalık yarışlara katılmanın, büyük turlardaki yarışma anlayışına adapte olmak açısından önemli olduğunu da dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tobias Andresen, TUR 2024'te liderliğe yükseldi - Son Dakika

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