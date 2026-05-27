TOFAŞ'a Yeni Koç: Massimo Cancellieri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOFAŞ'a Yeni Koç: Massimo Cancellieri

TOFAŞ\'a Yeni Koç: Massimo Cancellieri
27.05.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-27 sezonu için Massimo Cancellieri ile anlaşma sağladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine 54 yaşındaki İtalyan koç Massimo Cancellieri getirildi.

TOFAŞ Basketbol Kulübü, 2026-27 sezonu planlaması kapsamında Basketbol A Takımı başantrenörlüğü için Avrupa basketbolunun tecrübeli koçlarından Massimo Cancellieri ile anlaşma sağladı. Koçluk kariyerinde 2013-2019 yılları arasında yardımcı antrenör olarak EuroLeague ekibi Olimpia Milano'nun teknik ekibinde yer alan, 2019-2021 yılları arasında Ravenna'da başantrenör olarak parkede bulunan Cancellieri, 2021-2023 yılları arasında Fransa LNB Pro A'da Limoges CSP'yi play-off potasına taşıdı. Massimo Cancellieri, 2023-24 sezonu öncesinde ise SIG Strasbourg'un başına geçti.

2024-25 sezonunda PAOK BC ile FIBA Europe Cup'ta final oynayan İtalyan koç, Yunanistan Süper Ligi'nde 'yılın koçu' seçilmişti. Son olarak 2025-26 sezonu öncesi ülkesi İtalya'ya dönen Cancellieri, Dolomiti Energia Trento'yu EuroCup'ta çeyrek finale taşırken, İtalya Ligi'nde de dev rakiplere karşı agresif, fiziksel ve dişli bir takım yaratarak play-off oynattı.

Avrupa basketbolunda özellikle yüksek enerjili, sert savunmaya dayalı ve disiplinli oyun felsefesiyle tanınan Massimo Cancellieri, 1999-2009 yılları arasında San Crispino'da, 2009-2010'da Veroli Basket'te, 2010-2013 yılları arasında Pallacanestro Biella'da, 2013-2019 yılları arasında ise Olimpia Milano'da yardımcı antrenörlük yaptı. Cancellieri; 2019-2021'de Basket Ravenna, 2021-2023'te Limoges CSP, 2023-2024'te SIG Strasbourg, 2024-2025'te PAOK Selanik ve 2025-2026 yılları arasında da Dolomiti Energia Trento'da başantrenör olarak görev yaptı.

Kaynak: DHA

Tofaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TOFAŞ'a Yeni Koç: Massimo Cancellieri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel’den: Biraz bilirim bu işleri Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel'den: Biraz bilirim bu işleri
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle ''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 14:18:12. #7.12#
SON DAKİKA: TOFAŞ'a Yeni Koç: Massimo Cancellieri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.