Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, İsmail Binbir
TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 24, Homesley 11, Tolga Geçim 13, O'Brien 11, Sakic 2, Wiley 13, Mustafa Kurtuldum 14
Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu, Kartal Özmızrak 5, Muhammed Baygül 9, Hadi Özdemir, Akif Egemen Güven 4, Boutsiele 12, Can Maxim Mutaf 1, Taylor 6, Scrubb 6, Berkay Candan, Cavanaugh 22, Bouteile 21
1. Periyot: 24-26
Devre: 48-46
3. Periyot: 67-63
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 88-86 yendi.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 88-86 yenerek galibiyetini sürdürdü - Son Dakika