TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nutribullet Treviso'yu konuk edecek - Son Dakika
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TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nutribullet Treviso'yu konuk edecek

15.03.2022 14:39
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nutribullet Treviso'yu konuk edecek

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda lider durumda bulunan TOFAŞ, 5. hafta mücadelesinde yarın İtalya temsilcisi Nutribullet Treviso'yu ağırlayacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda lider durumda bulunan TOFAŞ, 5. hafta mücadelesinde yarın İtalya temsilcisi Nutribullet Treviso'yu ağırlayacak.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Müsabakayı Letonya'dan Oskars Lucis, Kuzey Makedonya'dan Igor Mitrovski ve Hırvatistan'dan Josip Jurcevic hakem üçlüsü yönetecek.

Eksiksiz kadroyla İtalyan ekibini konuk edecek mavi-yeşilliler, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak son haftaya da liderlik koltuğunda girmek istiyor.

TOFAŞ, gruptaki son hafta maçında ise 22 Mart Salı günü deplasmanda İspanya temsilcisi BAXI Manresa ile karşı karşıya gelecek.

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Darüşşafaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu BAXI Manresa Darüşşafaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu BAXI Manresa

Şampiyonlar Ligi, Hırvatistan, basketbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nutribullet Treviso'yu konuk edecek - Son Dakika


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