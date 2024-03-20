TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibine mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi

FIFA, Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına transfer yasağı getirdi

FIFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı. Süper Lig'de Kayserispor'a süresiz; Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor'a ise 3 dönem transfer yasağı getirildi. Öte yandan Birinci Lig takımlarından Eyüpspor'a da 3 dönem transfer yasağı uygulandı.