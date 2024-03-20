TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibine mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında TOFAŞ, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg ekibine 78-65 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi.
Strasbourg kentinde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 30-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-32 üstünlükle gitti.
Oyunun kontrolünü ikinci yarıda da elinde tutan Fransız temsilcisi, son çeyreğine 63-50 önde girdiği mücadeleden 78-65 galip ayrıldı.
I Grubu'nda ilk iki sırayı alan İspanyol ekibi Unijaca ile TOFAŞ, çeyrek final biletini aldı.
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Eski milli futbolcu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Bak, 'Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda' dedi.
FIFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı. Süper Lig'de Kayserispor'a süresiz; Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor'a ise 3 dönem transfer yasağı getirildi. Öte yandan Birinci Lig takımlarından Eyüpspor'a da 3 dönem transfer yasağı uygulandı.
Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski Milli oyuncu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. 44 yaşındaki futbolcu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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