Salon: TOFAŞ
Hakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Radomir Vojinovic (Karadağ), Ciprian Stoica (Romanya)
TOFAŞ: Bankston 8, Perez 8, Reed 14, Yiğitcan Saybir 18, Trifunovic 17, Özgür Cengiz 1, Demir Demircan 6, Tolga Geçim 9, O'Brien 12, Thompson 6
Keravnos: Crockett 7, Hagins 26, Horton 14, Michail 5, Taylor 14, Pasiali, Pavlidis 2, Tigkas 10, Vissariou 3
1. Periyot: 30-15
Devre: 49-29
3. Periyot: 65-62
5 faulle çıkanlar: 39.13 Crockett, 38.54 Vissariou (Keravnos)
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ilk haftasında A Grubu'nda TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos'u 99-81 yendi.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Keravnos'u 99-81 Yendi - Son Dakika
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