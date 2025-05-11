Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Vanwijn 15, Bleijenbergh 11, Egehan Arna 12, Moody 2, Nnaji 20, Arca Tüloğlu 3, Cook 2, Akif Güven 2, McLemore 23, Metin Türen 2
TOFAŞ: Reed 28, Perez 17, Yiğitcan Saybir 4, Trifunovic 23, Pasecniks 8, Özgür Cengiz, Berk Demir 6, Gauzin, Bankston 8
1. Periyot: 21-29
Devre: 43-56
3. Periyot: 71-76???????
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-92 yendi.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Merkezefendi'yi 94-92 Geçti - Son Dakika
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