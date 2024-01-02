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TOFAŞ, PAOK mateco'yu 32 sayı farkla yendi - Son Dakika
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TOFAŞ, PAOK mateco'yu 32 sayı farkla yendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK mateco'yu 32 sayı farkla 95-63 yenerek son 16 turu için avantaj elde etti. Rövanş maçı ise 9 Ocak Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

TOFAŞ, PAOK mateco\'yu 32 sayı farkla yendi
02.01.2024 - 22:25,
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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK mateco'yu 32 sayı farkla 95-63 yendi.

PAOK Spor Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyoduna iyi başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 27-12 önde tamamladı. İkinci periyotta etkinliğini sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 27 sayı farkla 53-26 önde gitti.

Üçüncü ve dördüncü periyotta da üstünlüğü bırakmayan TOFAŞ, mücadeleyi 32 sayı farkla 95-63 kazanarak, son 16 turu için avantaj elde etti.

Mücadelenin rövanşı, 9 Ocak Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

Eşleşmede, iki galibiyete ulaşan ekip, organizasyonda son 16 turu vizesi alacak.

Kaynak: AA
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