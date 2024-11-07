TOFAŞ, Petrolina AEK'yi Farklı Geçti - Son Dakika
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TOFAŞ, Petrolina AEK'yi Farklı Geçti

TOFAŞ, Petrolina AEK\'yi Farklı Geçti

TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda Petrolina AEK'yi 93-61'lik skorla yenerek liderliğini sürdürdü.

07.11.2024 03:16
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

TOFAŞ: Reed 12, Özgür Cengiz 5, Perez 12, Trifunovic 3, Yiğitcan Saybir 4, Demircan Demir 7, Tolga Geçim 4, Berk Demir 9, Cem Küçüközkan 7, O'Brien 11, Bankston 17, Ali Taşkın 2

Petrolina AEK: Hollingsworth 14, Bell 3, Simitzis 6, Giannaras 6, Nottage 8, Sizopoulos 6, Stylianou, Loizides 2, Bejjani, Panteli, Gresham 16

1. Periyot: 18-13

Devre: 46-39

3. Periyot: 69-51

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın A Grubu 5. haftasında TOFAŞ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK takımını 93-61 mağlup etti.

Bu sonuçla TOFAŞ 5'inci galibiyetini alarak grubunda liderliğini sürdürürken, Petrolina AEK ise 4'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA

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