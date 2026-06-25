TOFAŞ, Zach Nutall ile Anlaştı - Son Dakika
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TOFAŞ, Zach Nutall ile Anlaştı

TOFAŞ, Zach Nutall ile Anlaştı
25.06.2026 18:08
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TOFAŞ, 2026-2027 sezonu için Zach Nutall ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında transfer hamlelerine devam ediyor. Mavi-yeşilliler, guard rotasyonunu güçlendirmek adına son olarak Çin Ligi'nde forma giyen Birleşik Amerikalı oyuncu Zach Nutall ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda 1.90 metre boyundaki ve 1999 doğumlu "combo guard" Zach Nutall ile sözleşme imzalandı. Hem oyun kurucu hem de şutör gard pozisyonlarında görev yapabilen ABD'li oyuncu, son olarak Çin CBA Ligi ekiplerinden Xinjiang Flying Tigers forması giydi.

ÇİN LİGİ'NDE MÜCADELE ETTİ

Kolej kariyerini Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) ekiplerinden Sam Houston State ve Southern Methodist University'de (SMU) tamamlayan Zach Nutall, profesyonel kariyerine Bosna Hersek temsilcisi HKK Siroki'de başladı. Daha sonra Rusya VTB Ligi ekiplerinden BC Nizhny Novgorod forması giyen oyuncu, ardından Çin'e transfer oldu.

Shougang Beijing Ducks macerasının ardından 2025-2026 sezonunu Xinjiang Flying Tigers'ta geçiren Nutall, Çin CBA Ligi'nde çıktığı 42 maçta 12.5 sayı, 3.6 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: DHA

Tofaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

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