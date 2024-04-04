Togay Bayatlı İçin Anma Töreni İstanbul\'da Gerçekleştirildi

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İki gün önce 85 yaşında hayatını kaybeden duayen spor yazarı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) eski başkanlarından Togay Bayatlı için İstanbul'da anma töreni gerçekleştirildi.

Ataköy'de bulunan Olimpiyatevi'nde düzenlenen anma törenine TMOK Başkanı Uğur Erdener, Bayatlı'nın yakınları, arkadaşları ve basın camiasından birçok isim katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende Bayatlı'nın hayatının anlatıldığı fotoğraf slayt gösterimi yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Uğur Erdener, "Bugün zor bir görevi yerine getirmek için beraberiz. Büyük bir spor insanını ebediyete uğurluyoruz. Kendileriyle uzun yıllar beraber çalıştık. Hiç tükenmeyen bir heyecanı ve enerjisi olan bir insandı. Bu, her zaman işine yansırdı. Ses tonundan o heyecanı anlamak mümkündü. Türk sporunun çok büyük bir kaybıdır." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır da şunları kaydetti:

"Hepimizin çok sevdiği, saydığı bir büyüğümüzü anmak üzere burada toplandık. İzletilen görüntülerde Türk sporunda çok ciddi bir evreye tanıklık etmiş, yaşanan birçok başarının merkezinde olmuş, bu salonda bulunan sporla en ufak bir ilişkisi olan herkesin hayatına dokunmuş bir insan gördük. Hepimiz spora gönül veren insanlarız, umarım hepimiz geride böyle bir miras bırakabiliriz."

Oğlu Ömer Bayatlı ise "Babam Türk insanın inandığı ve çalıştığı zaman dünyada en büyük başarılara ulaşabileceğine ve sporun barış için en önemli şey olduğuna inanırdı." şeklinde görüş belirtti.

Togay Bayatlı'nın cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.