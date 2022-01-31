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TOHM sporcuları Hırvatistan'dan madalyalar ile döndü - Son Dakika

TOHM sporcuları Hırvatistan'dan madalyalar ile döndü

31.01.2022 17:11
TOHM sporcuları Hırvatistan'dan madalyalar ile döndü

Hırvatistan'da düzenlenen Grand Prix Zagreb Open 2022 Güreş Şampiyonasına ülkemizi temsilen katılan Kayseri TOHM sporcularından Abdullah Toprak gümüş, Emre Mutlu ise bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Hırvatistan'da düzenlenen Grand Prix Zagreb Open 2022 Güreş Şampiyonasına ülkemizi temsilen katılan Kayseri TOHM sporcularından Abdullah Toprak gümüş, Emre Mutlu ise bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Grand Prix Zagreb Open 2022 Güreş Şampiyonası 28 - 30 Ocak 2022 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlendi. Şampiyonaya ülkemizi temsilen katılan Kayseri THOM ve Şeker Spor Kulübü sporcularından Abdullah Toprak greko-romen stil 72kg'da gümüş madalya, Emre Mutlu ise greko-romen stil 55kg'da bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan madalyalarla dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

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Hırvatistan, Grand Prix, Kayseri, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TOHM sporcuları Hırvatistan'dan madalyalar ile döndü - Son Dakika Spor


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