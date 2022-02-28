Tokat Belediye Plevne'de galibiyet sevinci yaşanıyor - Son Dakika
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Tokat Belediye Plevne'de galibiyet sevinci yaşanıyor

28.02.2022 14:16
Tokat Belediye Plevne'de galibiyet sevinci yaşanıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'de, Bingöl Solhanspor maçında alınan galibiyetin mutluluğu yaşanıyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'de, Bingöl Solhanspor maçında alınan galibiyetin mutluluğu yaşanıyor.

Tokat ekibi, 21. hafta maçında deplasmanda, Bingöl Solhanspor'u 3-2 yendi. Aldığı galibiyetle puanını 18'e çıkaran Tokat Belediye Plevne, ligde 12. sırada yer alıyor.

Takımda olumlu bir hava ve iletişim oluşturduklarını belirten başantrenör İlker Altan, "Çok fazla motive olmuştuk. Bir duygu boşluğu oldu açıkçası, oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. Özellikle rakibi atakta durduramadık ve servis karşılamada zorluk çektik. Bu hücum performansımızı da etkiledi. Daha sonrasında istediklerimizi çalıştıklarımızı uyguladık ve bu oyuna olumlu yansıdı." dedi.

Maçta iyi mücadele ettiklerini anlatan Altan, "İyi manşet almaya başladık ve hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşamadık. Maç sonuna kadar konsantrasyonumuzu ve motivasyonumuzu hiç kaybetmedik. Takımım atmosfere kapılmadı ve baskıyı kaldırdı. Oyuncularımı ve ekibimi kutluyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Her maçın final maçı gibi olduğunun farkındayız. Bütün ekip bir bütün olmuş durumda. Hafta sonu Altekma ile oynayacağımız maç için gerekli çalışmalara bugün itibari ile başladık." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokat Belediye Plevne'de galibiyet sevinci yaşanıyor - Son Dakika


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