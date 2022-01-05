Tokat Belediye Plevne'de gözler Sorgun Belediyespor maçına çevrildi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'de gözler ikinci yarının ilk maçında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Sorgun Belediyespor maçına çevrildi.

Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 11 puanla 12'nci sırada yer aldıklarını belirtti.

Ligde ikinci yarının hafta sonu başlayacağına işaret eden Altan, "İkinci yarıya iyi hazırlanıyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz. Oyuncuların antrenmanda gösterdikleri performanstan dolayı çok mutluyum. Bize her zaman destek olan Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Sorgun Belediyespor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Altan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligin ilk yarısında yakaladığımız iyi ivmeyi bu maça taşımaya çalışacağız. Rakibimiz ile ilgili analizleri hafta boyunca çalıştık. Deplasmandaki oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Oyuncularıma ve ekibe güveniyorum, en iyisini yapmak için sahaya çıkacağız."