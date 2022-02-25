Tokat Belediye Plevne'de hedef Bingöl Solhanspor karşısında galibiyet - Son Dakika
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Tokat Belediye Plevne'de hedef Bingöl Solhanspor karşısında galibiyet

25.02.2022 09:31
Tokat Belediye Plevne'de hedef Bingöl Solhanspor karşısında galibiyet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'de gözler, yarın oynayacakları Bingöl Solhanspor maçına çevrildi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'de gözler, yarın oynayacakları Bingöl Solhanspor maçına çevrildi.

Tokat temsilcisinin ligin 21. haftasında yarın deplasmanda Bingöl Solhanspor'la yapacağı müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine, Bingöl Solhanspor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Günde iki antrenman yaptıklarını belirten Altan, "Oyuncularımın antrenmanlardaki performansından memnunum. İnşallah güzel bir maç olur." diye konuştu.

Bingöl Solhanspor maçının hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Altan, "Uzun otobüs yolculuğu sonrası Bingöl'e ulaştık. Rakibimizin sahasında yakalamış olduğu bir ivme var, iyi mücadele ediyorlar. Biz de iyi voleybol oynuyoruz fakat sonuca ulaşmakta zorlandığımız maçlar oldu. Bu maçın bizim için ligde kalmak adına ne kadar önemli rol oynayacağının farkındayız. Lehimize sonuçla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta başlıyor AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta başlıyor

Efeler Ligi, voleybol, Bingöl, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokat Belediye Plevne'de hedef Bingöl Solhanspor karşısında galibiyet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat Belediye Plevne'de hedef Bingöl Solhanspor karşısında galibiyet - Son Dakika
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