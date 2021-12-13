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Tokat Belediye Plevne'de yüzler gülüyor - Son Dakika

Tokat Belediye Plevne'de yüzler gülüyor

13.12.2021 10:52
Tokat Belediye Plevne'de yüzler gülüyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne Voleybol Takımı'nda, Bursa Büyükşehir Beledisyespor maçını kazanarak dördüncü galibiyetini almanın sevinci yaşanıyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne Voleybol Takımı'nda, Bursa Büyükşehir Beledisyespor maçını kazanarak dördüncü galibiyetini almanın sevinci yaşanıyor.

Tokat ekibi, ligde ilk maçında evinde Sorgun Belediyespor 3-2, ikinci hafta maçında deplasmanda Arkasspor'a 3-0 yenildi.

Üçüncü haftada sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Tokat ekibi, 4. haftada da deplasmanda Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.

Beşinci haftada Allpower Akü Cizre Belediyespor'u evinde 3-2 yenen Tokat ekibi, ligde ilk galibiyetini aldı.

Tokat Belediye Plevne, 6. hafta maçında deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'a 3-1, 7. haftada deplasmanda Spor Toto'ya 3-0 yenildi.

Tokat ekibi, 8. hafta maçında evinde karşılaştığı Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

Dokuzuncu hafta maçında Altekma'ya deplasmanda 3-0 yenilen Tokat Belediye Plevne, 10. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

11. hafta maçında deplasmanda Ziraat Bankkart'a deplasmanda 3-1 yenilen mavi-beyazlı ekip, dün sahasında Bursa Büyükşehir Beledisyespor'u 3-0 yenerek ligde 4. galibiyetini aldı.

Tokat Belediye Plevne 12 hafta sonrasında aldığı 11 puan ile ligde 11. sırada yer alıyor.

Tokat Belediye Başkanı ve Plevnespor Kulüp Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçta iyi oyun sergileyen oyuncularını kutladığını söyledi.

Maça gelerek takımı destekleyen bütün taraftarlara teşekkür eden Eroğlu, "Bursa karşısında takımımız maça iyi başladı. Taraftarlarımızın desteği ve güzel oyunla maçı kazandı. Hocamız ve takımımızı tebrik ediyorum. Çok güzel oyun oldu. Genç bir takımız. Takımımıza bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Efeler Ligi, Sigorta, Bursa, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokat Belediye Plevne'de yüzler gülüyor - Son Dakika Spor


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