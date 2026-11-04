Tokat Belediyespor, Fuat Erarslan ile teknik direktörlük için anlaştı

Tokat Belediyespor, Fuat Erarslan ile teknik direktörlük için anlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Tokat Belediyespor, teknik direktörlük için Fuat Erarslan ile anlaşma sağladı. Kulüp, Mehmet Menderes Önkuzu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını, yeni teknik direktörünü sosyal medya hesabından duyurdu.
Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Tokat Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Fuat Erarslan getirildi.
Teknik direktör Mehmet Menderes Önkuzu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Tokat temsilcisi, yeni teknik direktörünü belirledi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Fuat Erarslan ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Fuat Erarslan'a hoş geldin diyor, kendisine ve teknik ekibine kulübümüz çatısı altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?