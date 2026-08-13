Alperen Öztaş ve Mustafa Tarık Obut, Tokat Belediyespor’da

Tokat Belediyespor, Kayserispor'dan Alperen Öztaş ve Mustafa Tarık Obut'u kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Tokat Belediyespor yeni sezon öncesi dış transferde 1. Lig ekipleriden Kayserispor'dan 2 genç oyuncuyu renklerine bağladı. Bordo-beyazlılar Kayserispor'dan kiralık olarak Alperen Öztaş ve Mustafa Tarık Obut ile sözleşme imzaladı. Hem Alperen Öztaş hem de Mustafa Tarık Obut, Tokat Belediyespor ile sözleşme imzaladıktan sonra takıma dahil oldular. Tokat Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldiniz Alperen Öztaş ve Mustafa Tarık Obut Kulübümüz, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda genç kanat oyuncusu Alperen Öztaş ve genç stoper Mustafa Tarık Obut ile anlaşmaya varmıştır. Şanlı armamız altında ter dökecek olan futbolcularımıza ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyazlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.