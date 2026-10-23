Tokat Belediyespor, teknik direktör Önkuzu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Tokat Belediyespor, teknik direktör Mehmet Menderes Önkuzu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Önkuzu ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.