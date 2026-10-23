Tokat Belediyespor, teknik direktör Önkuzu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Tokat Belediyespor, teknik direktör Önkuzu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig 1. Grup takımlarından Tokat Belediyespor, teknik direktör Mehmet Menderes Önkuzu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya açıklamasında görüşmeler sonucu alınan ayrılık kararı duyurulurken Önkuzu'ya emekleri için teşekkür edildi.
Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Tokat Belediyespor, teknik direktör Mehmet Menderes Önkuzu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Önkuzu ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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