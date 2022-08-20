Tokat'ta yamaç paraşütü yarışları başladı - Son Dakika
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Tokat'ta yamaç paraşütü yarışları başladı

20.08.2022 19:10
Tokat'ta yamaç paraşütü yarışları başladı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen Erbaa Gross Yamaç Paraşütü yarışları başladı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen Erbaa Gross Yamaç Paraşütü yarışları başladı.

Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün iş birliğinde Kale köyündeki 650 rakımlı Seyir Tepesi'nde gerçekleştirilen yarışlara 25 sporcu katıldı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, yamaç paraşütü yarışlarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Alanın düzenlenmesi ve tescillenmesi ile bölgedeki yatırımlara devam edeceklerini belirten Karagöl, "İstiyoruz ki bir kişi 3-4 günlüğüne Erbaa'ya geldiğinde dolu dolu vakit geçirsin. Park Vadi'de ata binsin. Karayaka Köprüsü'nden kanoya binip Boğazkesen'e gelsin. Boğazkesen'de balık yesin, sonra teleferik ile yamaç paraşütü için düzenlenen alana çıksın. Düden Gölü'ne gidip konaklasın. İster yürüyüş yapsın, isterse yamaç paraşütü ile başlangıç noktasına, yani Erbaa'ya gelip bu ringi tamamlasın." ifadelerini kullandı.

Yarışa katılan Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübünün başkanı Serhat Koç da mesafenin uçuş için gayet iyi olduğunu vurgulayarak, "Erbaa mesafe uçuşları için gelecek vadeden bir bölge. İnşallah federasyon da yarışma düzenler. Bugün mesafe uçuşu denemeleri yapacağız. Gün sonunda da inşallah güzel bir skor alır ve geceyi güzel geçirip yarına hazır oluruz." diye konuştu.

Yarışlar yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Erbaa, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokat'ta yamaç paraşütü yarışları başladı - Son Dakika

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