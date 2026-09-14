Tokat'ta 6 köyün çocukları 'Köyler Ligi'nde şampiyonluk için mücadele ediyor - Son Dakika
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Tokat'ta 6 köyün çocukları 'Köyler Ligi'nde şampiyonluk için mücadele ediyor

Tokat\'ta 6 köyün çocukları \'Köyler Ligi\'nde şampiyonluk için mücadele ediyor
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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde kurulan futbol kulübüne çevre köylerden de çocukların katılmasıyla 6 takımlı 'Tokat Köyler Ligi' oluşturuldu. Halı saha sayesinde beton zeminden kurtulan çocuklar, puan durumunu saha kenarındaki tahtaya yazarak ligi takip ediyor; aileler tribün yapılmasını istiyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde kurulan futbol kulübüne çevre köylerden de çocukların katılmasıyla 6 takımlı 'Tokat Köyler Ligi' oluşturuldu.

Niksar ilçesinde beton zeminde futbol oynayan çocuklar için yapılan halı saha, 6 köyün katıldığı futbol liginin kurulmasına vesile oldu. Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Yeşilkaya köyünde çocukların futbol oynayabileceği uygun bir alan bulunmaması üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından halı saha yaptırıldı. Daha önce beton zeminde futbol oynayan çocuklar, halı sahanın tamamlanmasıyla güvenli ve elverişli bir alana kavuştu. Köydeki çocukların futbola yoğun ilgi gösterdiğini gören İsa Turan, Yeşilkaya FK Spor Kulübü'nü kurdu. Kulübün faaliyetlerine çok sayıda çocuğun katılması üzerine çevre köylerdeki çocuklarla da futbol müsabakaları düzenlenmeye başlandı.

Puan durumunu tahtaya yazıyorlar

Organizasyonun büyümesiyle 6 köy takımının mücadele ettiği 'Tokat Köyler Ligi' oluşturuldu. Kendi aralarında karşılaşmalar yapan çocuklar, maçların ardından oluşan puan durumunu halı sahanın kenarındaki tahtaya yazarak ligi takip etmeye başladı. Çocuklarını müsabakalara gönderen aileler de karşılaşmaları saha kenarından izleyerek takımlarına destek verdi. Köy sakinleri, kurulan kulüp ve düzenlenen lig sayesinde çocukların telefon ve tablet gibi teknolojik cihazlardan uzaklaşarak spora yöneldiğini ifade etti. Veliler, karşılaşmaların daha uygun şartlarda takip edilebilmesi için halı sahanın yanına tribün yapılmasını isteyerek yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın köye yaptığı halı sahanın ardından gençleri kurdukları futbol kulübü etrafında topladıklarını söyleyen Yeşilkaya FK Spor Kulübü Başkanı İsa Turan, "Gençlerimiz için köyümüzde bir spor tesisimiz yok. Bundan dolayı destek bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bu halı sahayı köyümüze kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Yeşilkaya FK'yı Türkiye'ye duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Vizyonumuzu yükselteceğiz. Çevre köylerle birlikte 6 takımımız var. Takımımız çevre köy takımlarıyla karşılıyor. Puan durumuna göre şu an lideriz. Şampiyonluğa doğru yürüyoruz. Haftaya kupayı kaldıracağız" dedi.

Kaynak: İHA

Niksar, Futbol, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokat'ta 6 köyün çocukları 'Köyler Ligi'nde şampiyonluk için mücadele ediyor - Son Dakika

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