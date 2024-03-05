Tokat'ta Amatör Lig Maçında Olaylar Yaşandı - Son Dakika
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Tokat'ta Amatör Lig Maçında Olaylar Yaşandı

Tokat\'ta Amatör Lig Maçında Olaylar Yaşandı

Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan A Grubu maçında antrenörün sahaya inmesi ve kulübelere saldırması olayları yaşandı. Maç sonucunda Yeşilyurt Belediyespor galip geldi. Bu olaylar fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini gösterdi.

05.03.2024 17:58  Güncelleme: 18:04
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Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde gerçekleşen Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasındaki A Grubu maçında olaylar yaşandı.

Zile ilçe Stadyumu'nda saat 14: 00'da oynanan karşılaşmada Zile Belediyespor'un Antrenörü Gökhan Yiğit'in cezalı olmasına rağmen, tel örgüleri aşarak sahaya indiği gözlendi. Ancak bu hamle, takımını galibiyete taşımadı. Maç sonunda 2-1'lik skorla Yeşilyurt Belediyespor galip geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise tribünlerden beklenmeyen bir olay yaşandı. Yiğit, tel örgüleri aşarak Yeşilyurt Belediyespor kulübesine saldırdı ve hakemlere yönelik saldırgan bir tutum sergiledi. Bu talihsiz olaylar, futbolun fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gösterdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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