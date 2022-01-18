Üye Girişi
Tokat'ta atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Tokat'ta atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı

18.01.2022 17:17
Tokat'ta atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı

Tokat Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı.

Tokat Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü ve Tokat Eczacı Odası iş birliğinde "atık ilaçların toplanması" kampanyası başlatıldı.

Başkanlık makamındaki imza törenine Eroğlu ile İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz ve 41. Bölge Tokat Eczacı Odası Başkanı Hakan Yılmazer katıldı.

Çevre sağlığı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla Tokat Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarına her geçen gün yenisini eklediklerini belirten Eroğlu, İl Sağlık Müdürlüğü ve Eczacı Odası iş birliğinde atık ilaçların toplanmasına başlayacaklarını söyledi.

Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni ilimizde özenle devam ettiriyoruz. Temiz şehir Tokat'ımızda geri dönüşümler ve sıfır atık konusundaki çalışmalarımız belirli bir noktaya geldi. Evsel atıklar, atık yağlar, atık piller, atık elektronik eşyalar başta olmak üzere tüm atıklara yönelik çalışmalarımızla sıfır atığı önemsiyoruz. Atık çamurdan ürettiğimiz elektrik, evsel atıklardan ürettiğimiz ayrıştırma ve orada ürettiğimiz elektrik ile tıbbi atıklardan oluşturduğumuz hassasiyeti önemli bir noktaya getirmiş bulunmaktayız. Gerek evlerimizde, gerek hastanelerimizde süresi geçen atık hale gelen ilaçlarımızı toplamak suretiyle hem çevreye vereceği zararı minimize ediyor hem de evlerimizdeki olası sıkıntıları da bertaraf etmiş olacağız." dedi.

Atık ilaçların bilinçsizce atılması, lavabolara dökülmesi çevre ve insan sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Tuvaletlere dökülen ilaçlar da şehir kanalizasyon sistemine, dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek evlerimize ulaşmaktadır. İlaçların havaya, suya, toprağa geçmesi ve yetiştirilen besinler hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar görmesine neden olmaktadır. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünce atık ilaçlar toplama noktalarından alınarak geçici depolama alanında bekletilecek ve çevre lisanslı bertarafçı atık işleme tesislerine gönderilecektir. Bu projenin başından itibaren desteklerini esirgemeyen Sağlık İl Müdürümüze, Eczacı Odası Başkanlığımıza ve eczacılarımıza teşekkür ediyorum. Doğamızın korunduğu, yeşilin her geçen gün giderek arttığı tertemiz bir dünyayı gelecek nesillerimize bırakacağız. Bütün hemşehrilerimizi bu önemli konuda duyarlı olmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum."

Nergiz de Tokat'ta birçok alanda güzel projeler yapıldığını dile getirerek, "Hem çevre sağlığı hem de sağlık açısından böylesine önemli bir projeye imza attığımız için mutluyuz. Tıbbi atıklar bizim için önemliydi ama ilaç atıkları noktasındaki eksikliğimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Belediye Başkanımıza projeye verdikleri destek için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yılmazer ise gelecekte oluşacak çevre sorununa dikkati çekerek, "Projede emeği geçen herkese, özellikle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Dünyada ve ülkemizde gelecekteki en büyük sorun çevre sorunu olarak görünüyor. Atıkların çevreye verdiği zararın giderilmesi için böylesine güzel bir projeye imza attık. Tokat eczacıları olarak projeye destek vermek amacıyla elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürlüğü, Eyüp Eroğlu, Tokat, İlaç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokat'ta atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı - Son Dakika Spor


Bakan Fahrettin Koca'dan hastanede hamile hemşirenin darbedilmesine ilk tepki Bakan Fahrettin Koca'dan hastanede hamile hemşirenin darbedilmesine ilk tepki         
17:19
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
17:18 Bakan Fahrettin Koca'dan hastanede hamile hemşirenin darbedilmesine ilk tepki
17:09 Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı
17:01 Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:25:13. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement