Tokat'ta atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı

Tokat Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü ve Tokat Eczacı Odası iş birliğinde "atık ilaçların toplanması" kampanyası başlatıldı.

Başkanlık makamındaki imza törenine Eroğlu ile İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz ve 41. Bölge Tokat Eczacı Odası Başkanı Hakan Yılmazer katıldı.

Çevre sağlığı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla Tokat Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarına her geçen gün yenisini eklediklerini belirten Eroğlu, İl Sağlık Müdürlüğü ve Eczacı Odası iş birliğinde atık ilaçların toplanmasına başlayacaklarını söyledi.

Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni ilimizde özenle devam ettiriyoruz. Temiz şehir Tokat'ımızda geri dönüşümler ve sıfır atık konusundaki çalışmalarımız belirli bir noktaya geldi. Evsel atıklar, atık yağlar, atık piller, atık elektronik eşyalar başta olmak üzere tüm atıklara yönelik çalışmalarımızla sıfır atığı önemsiyoruz. Atık çamurdan ürettiğimiz elektrik, evsel atıklardan ürettiğimiz ayrıştırma ve orada ürettiğimiz elektrik ile tıbbi atıklardan oluşturduğumuz hassasiyeti önemli bir noktaya getirmiş bulunmaktayız. Gerek evlerimizde, gerek hastanelerimizde süresi geçen atık hale gelen ilaçlarımızı toplamak suretiyle hem çevreye vereceği zararı minimize ediyor hem de evlerimizdeki olası sıkıntıları da bertaraf etmiş olacağız." dedi.

Atık ilaçların bilinçsizce atılması, lavabolara dökülmesi çevre ve insan sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Tuvaletlere dökülen ilaçlar da şehir kanalizasyon sistemine, dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek evlerimize ulaşmaktadır. İlaçların havaya, suya, toprağa geçmesi ve yetiştirilen besinler hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar görmesine neden olmaktadır. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünce atık ilaçlar toplama noktalarından alınarak geçici depolama alanında bekletilecek ve çevre lisanslı bertarafçı atık işleme tesislerine gönderilecektir. Bu projenin başından itibaren desteklerini esirgemeyen Sağlık İl Müdürümüze, Eczacı Odası Başkanlığımıza ve eczacılarımıza teşekkür ediyorum. Doğamızın korunduğu, yeşilin her geçen gün giderek arttığı tertemiz bir dünyayı gelecek nesillerimize bırakacağız. Bütün hemşehrilerimizi bu önemli konuda duyarlı olmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum."

Nergiz de Tokat'ta birçok alanda güzel projeler yapıldığını dile getirerek, "Hem çevre sağlığı hem de sağlık açısından böylesine önemli bir projeye imza attığımız için mutluyuz. Tıbbi atıklar bizim için önemliydi ama ilaç atıkları noktasındaki eksikliğimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Belediye Başkanımıza projeye verdikleri destek için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yılmazer ise gelecekte oluşacak çevre sorununa dikkati çekerek, "Projede emeği geçen herkese, özellikle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Dünyada ve ülkemizde gelecekteki en büyük sorun çevre sorunu olarak görünüyor. Atıkların çevreye verdiği zararın giderilmesi için böylesine güzel bir projeye imza attık. Tokat eczacıları olarak projeye destek vermek amacıyla elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." diye konuştu.