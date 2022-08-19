Türkiye'nin en hızlı pedalları Tokat'ta yarışıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin en hızlı pedalları Tokat'ta yarışıyor

19.08.2022 12:55

Tokat'ta, Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası'nın 6. Etap yarışlarının 2'nci günü genç erkeler yarışı ile start aldı.

Tokat'ta, Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası'nın 6. Etap yarışlarının 2'nci günü genç erkeler yarışı ile start aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası Tokat'ta devam ediyor. Şampiyonanın 2. günü genç erkekler kategorisinde düzenlenen yarışın startını Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer verdi. Tokat - Turhal kara yolunda 82 kilometrelik etapta yaklaşık 30 sporcu pedal çevirdi. Şampiyonanın yarış komiseri İbrahim Oklavacı, Türkiye Bisiklet Federasyonun faaliyet programında yer alan 6. Etap yarışlarına 30 ilden 48 kulüp 270 sporcunun katıldığını söyledi. Oklavacı, Türkiye Bisiklet Federasyonun gençliği spora yönlendirmek adına her ilinde faaliyette bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu hafta 4 ilde bisiklet yarışları düzenliyoruz. Federasyonumuzun gayesi gençleri spora teşvik etmek" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise yarışların Tokat'ta yapılmasına destek veren Türkiye Bisiklet Federasyonuna teşekkür etti. Şampiyonanın Tokat'a katkısının yanı sıra kente renk kattığını belirten Eğer, sporculara başarılar diledi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

gençlik, Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin en hızlı pedalları Tokat'ta yarışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin en hızlı pedalları Tokat'ta yarışıyor - Son Dakika
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