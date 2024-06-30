Tokat\'ta Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri Başladı

Spor

Tokat'ın Niksar ilçesinde Niksar Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri, Çamiçi Yaylası Er Meydanı'nda başladı.

Tokat'ta Niksar Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri Çamiçi Yaylası Er Meydanı'nda başladı. Kırkpınar başpehlivanları altın kemerli şampiyonları Recep Kara, İsmail Balaban ve Avrupa şampiyonu Erhan Yaylacı gibi güreşçilerin de katıldığı etkinliğe Türkiye'nin birçok yerinden bine yakın güreşçi katıldı.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı geleneksel ata sporumuz olan güreşe destek vermek amacıyla bine yakın sporcunun yarışacağını belirtti.

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen ise güreş sporunu gençlere hem tanıtmak hem de gelecek nesillere aktarmak için bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Nefes kesen güreşlerde yenilen çocuk sporcular gözyaşlarına hakim olamadı. - TOKAT