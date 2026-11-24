Tokat'ta oryantiring yarışlarında Eskişehirli sporcular 3 madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 1. Kademe Yarışmaları'nda Eskişehir'i temsil eden Elif Gökçe Avcı Ataman ve Asya Avcı toplam 3 madalya kazandı. Avcı Ataman Elit Kadınlar'da birinci olurken, Asya Avcı 16 Yaş Kadınlar'da birincilik ve üçüncülük elde etti.
Tokat'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 1. Kademe Yarışmaları'nda mücadele eden Eskişehirli sporcular Elif Gökçe Avcı Ataman ve Asya Avcı, toplam 3 madalya kazandı.
13-15 Kasım tarihlerinde Tokat'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 1. Kademe Yarışmaları'nda Eskişehir'i temsil eden sporcular kürsüde yer almayı başardı. Yarışmalar kapsamında Elif Gökçe Avcı Ataman, Elit Kadınlar kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalya elde etti. 16 Yaş Kadınlar kategorisinde parkura çıkan Asya Avcı ise birincilik ve üçüncülük dereceleriyle organizasyonu iki madalyayla tamamladı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?