Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri'nin ardından - Son Dakika
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Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri'nin ardından

26.09.2022 13:34

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Türkiye'de amatör spor branşlarını her geçen gün daha da geliştirmeye gayret göstereceklerini söyledi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Türkiye'de amatör spor branşlarını her geçen gün daha da geliştirmeye gayret göstereceklerini söyledi.

Hatipoğlu, Tokat'ta gerçekleştirilen Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası Finalleri'nin 24-25 Eylül tarihlerinde Kanal Tokat Hıdırlık Köprüsü'nde gerçekleştirildiğini belirten Vali Hatipoğlu, Tokat'ın güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Bu tür faaliyetlerin kentte amatör spor branşlarına ilgiyi artırdığına işaret eden Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Tarihi mekanda Türkiye Kupası Finalleri'ni yaptık. Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz, okçulukta önde gelen sporcularımız, ilimize geldi. İlimizde okçuluk faaliyetlerinin gelişmesi hedeflenmiş oldu. Gençlerimiz, örnek alabilecekleri olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz ile bir araya geldi. Onu yakından tanıma imkanı buldular. Bu anlamda okçuluk şampiyonamız başarıyla sonuçlandı."

Amatör dallarda olimpiyat, dünya başarılarının büyük önem taşıdığını dile getiren Numanoğlu, "Bu anlamda ülkemizde amatör spor branşlarını her geçen gün daha da geliştirmeye gayret göstereceğiz. Hem okçuluğun hem diğer amatör spor dallarının çocuklarımız tarafından yapılabilmesi, gerçekleştirilebilmesi büyük bir önem taşımakta. Biz de bu doğrultuda tüm eğitim faaliyetlerimizi yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri'nin ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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