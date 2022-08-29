Olimpiyat ikincisi milli para tekvandocu, 2024 Paris için hedef yükseltti

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli para tekvandocu Meryem Betül Çavdar, eylül ayında Fransa'da düzenlenecek Paris Para Grand Prix müsabakalarına Paralimpik Oyunları yolunda büyük önem veriyor.

Afyonkarahisar'da doğuştan engelli olarak dünyaya gelen ve ortaokulda bir arkadaşının tavsiyesiyle tekvandoya başlayan 22 yaşındaki milli sporcu Çavdar, zaman içinde bu sporda kendini geliştirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2017'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya alarak uluslararası alanda adından söz ettirmeye başlayan Çavdar'ın hedefi, 5 Eylül'de düzenlenecek Paris Para Grand Prix'yi altın madalyayla tamamlamak.

"Kendimi oraya aitmiş gibi hissettim"

Müsabakalara Konya'da hazırlanan Meryem Betül Çavdar, hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Henüz 13 yaşındayken tekvando sporuna başladığına değinen Çavdar, "Engelli olmama rağmen ailemin de desteğiyle bu spora yöneldim. Salon benim için çok eğlenceli ve keyif aldığım bir yerdi. Salondaki arkadaşlarım, engelli olduğum için hiçbir şekilde bana yadırgayan gözle bakmadı. Bu sayede kendimi oraya aitmiş gibi hissetim." diye konuştu.

Çavdar, tekvandoya devam ettikçe bu sporda başarılı olabileceğine inandığını dile getirdi.

Bu sayede başarılar elde ederek buralara kadar geldiğini anlatan Çavdar, "İngiltere'de 2017'de düzenlenen Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Bu sayede tekvando serüvenim başladı diyebilirim. Bunun yanı sıra, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandım. Orada hedefimiz altın madalyaydı ama olmadı." ifadelerini kullandı.

"Oranın önemi benim için çok büyük"

Çavdar, Tokyo'daki oyunlarda altın madalyayı kaçırma sebepleri üzerinde çalıştığını, geçmiş müsabakalardaki hatalarından ders çıkardığını kaydetti.

Paris Para Grand Prix hazırlıklarının çok verimli geçtiğini anlatan Çavdar, "Hedeflerime ulaşmak için sıkı şekilde çalışıyorum. Oranın (Paris) önemi benim için çok büyük. Çünkü 2024 Paralimpik Oyunları Paris'te düzenlenecek. Dolayısıyla benim için bir nevi tekrar olacak. O yüzden altın madalyayı en çok istediğim oyunlardan birisi durumunda. Orada 2024 Paralimpik Oyunları öncesi öz güvenimi daha fazla arttırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.