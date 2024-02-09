Tolga Aslan, Erkekler Kılıç Dünya Kupası\'nda son 64\'e kaldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bugün ön eleme karşılaşmalarıyla başlayan Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda milli eskrimci Tolga Aslan, adını son 64'e yazdırdı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tolga Aslan, yarın ana tablo maçında TSİ 11.00'de Fransız Leandre Ollivier ile mücadele edecek.
Aynı organizasyonda piste çıkan Furkan Yaman 82'nci, Muhammed Furkan Kalender 89'uncu, Enver Yıldırım 110'uncu, Toprak Altınçekiç ve Adem Doruk Küpeli 129'uncu, Enes Talha Kalender 140'ıncı, Arda Tanerler 150'nci, Kerem Çağlayan 154'üncü oldu.
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