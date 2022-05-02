Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Türk denizlerini yelkenli tekneyle aşacak - Son Dakika
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Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Türk denizlerini yelkenli tekneyle aşacak

02.05.2022 16:17

Açık deniz yelken sporcuları Tolga ve Atilla Gökova kardeşlerin, yelkenli tekneyle mola vermeden Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı.

Açık deniz yelken sporcuları Tolga ve Atilla Gökova kardeşlerin, yelkenli tekneyle mola vermeden Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı.

Hopa Limanı'nda bekleyen yelkenli teknelerinde gerekli hazırlıklarını tamamlayan Tolga ve Atilla Gökova, Türkiye Yelken Federasyonunun temsilcinin gözetiminde tekne motorunun mühürlenmesinin ardından "Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru" için denize açıldı.

Gökova kardeşler, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek bin 500 millik yolculuklarını hiç durmadan, yelken gücüyle en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyor.

Atilla Gökova, denize açılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, bu girişimlerinin Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Türk yelkenciliğini geliştirmek ve açık deniz yelkenciliğine teşvik amacıyla desteklendiğini ve koordine edildiğini söyledi.

Babası Cumhur Gökova'nın da yelken sporcusu olduğunu anımsatan Gökova, "Biz babamızdan aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak istiyoruz. Daha önce kimse çift olarak bu denizleri en kısa sürede yelkenliyle geçme denemesinde bulunmamış. Bizimkisi ilk olacak. Bugün buradan start veriyoruz. Bu proje Türkiye'deki açık deniz yarışlarının gelişmesi için büyük bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yolculuklarını 10 gün içinde tamamlamayı planladıklarını vurgulayan Gökova, "Bu yolculukta hava şartları önemli. Ne kadar çok rüzgar olursa, o kadar çok yol alırız. Hiç durmadan ve dış yardım almadan, motor veya başka hiçbir itici kuvvet kullanmadan rüzgarın gücüyle yapılacak bir seyahat." diye konuştu.

Gökova, 20 yıldır profesyonel olarak yelken sporuyla uğraştığına dikkati çekerek, "Babam bu ülkenin ilk yelken eğitmenlerinden. Bizi o yetiştirdi. Biz bayrak yarışını ondan devraldık.

Bu rekor denemesi ile onu da gururlandırmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Tolga Gökova ise yaptıkları işin yelkenli tekneyle Türkiye turu rekor denemesi olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kolay bir seyir değil, yaklaşık bin 500 millik bir rotadan bahsediyoruz. Bunun içinde rüzgarlar var, boğaz geçişleri var, trafik var. Dolayısıyla bizi zorlayacak birçok faktör var. Yol arkadaşım yabancı değil, ağabeyim olur ama uzun zamandır, bu kadar uzun süreyi birlikte geçirmedik. Bizim için de güzel bir anı olacak."

Yelken İl Temsilcisi Mustafa Durgun da Türkiye Yelken Federasyonunun "Açık Deniz" projesi ile sporcuları açık deniz yelkenciliğine teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Açık denizde güvenlik ve performans çalışmalarını sağlamak, Türkiye'nin deniz kıyı sahasını tanımak ve tanıtmak istediklerini vurgulayan Durgun, bu şekilde kıyılara sahip çıkmak istediklerini, aynı zamanda da çevre bilincini kuşaklara aktarmayı hedefleyerek projeye destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Türk denizlerini yelkenli tekneyle aşacak
Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Türk denizlerini yelkenli tekneyle aşacak
Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Türk denizlerini yelkenli tekneyle aşacak
Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Türk denizlerini yelkenli tekneyle aşacak
Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Türk denizlerini yelkenli tekneyle aşacak
Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Türk denizlerini yelkenli tekneyle aşacak
Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Türk denizlerini yelkenli tekneyle aşacak
Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Türk denizlerini yelkenli tekneyle aşacak
Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Türk denizlerini yelkenli tekneyle aşacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tolga ve Atilla Gökova kardeşler, Türk denizlerini yelkenli tekneyle aşacak - Son Dakika


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