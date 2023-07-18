Tolunay Kafkas, 8+3 yabancı kuralını destekliyor - Son Dakika
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Tolunay Kafkas, 8+3 yabancı kuralını destekliyor

18.07.2023 15:34

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Türk milliyetçisi olduğunu belirterek 8+3 yabancı kuralını doğru bulduğunu söyledi. Kafkas, bu kurala karşı çıkanların karşısında olduğunu ve Türk çocuklarının sahada olması gerektiğini vurguladı.

Yabancı kuralı tartışmalarının bitmediği Süper Lig'de MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da konuya ilişkin fikrini söyledi. Türk milliyetçisi olduğunu belirten Kafkas, 8+3 yabancı kuralını doğru bulduğunu belirtti.

"BU KURALA KARŞI ÇIKANIN KARŞISINDA OLURUM"

Tolunay Kafkas, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "8+3 yabancı kuralı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin verdiği ender doğru kararlardan! Ben Türk milliyetçisiyim, bu kurala karşı çıkanın karşısında olurum! Türk çocuğu sahada olacak!" dedi.

"ŞİDDETLE KARŞIYIM"

Kafkas ayrıca, "Bu ülke tüm takımın yabancı olmasını kaldırmaz! Ben şiddetle karşıyım, bir Türk milliyetçisi olarak bu çocukları sahaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

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Tolunay Kafkas, Spor, Son Dakika

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