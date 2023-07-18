Tolunay Kafkas, 8+3 yabancı kuralını destekliyor

Yabancı kuralı tartışmalarının bitmediği Süper Lig'de MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da konuya ilişkin fikrini söyledi. Türk milliyetçisi olduğunu belirten Kafkas, 8+3 yabancı kuralını doğru bulduğunu belirtti.
Tolunay Kafkas, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "8+3 yabancı kuralı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin verdiği ender doğru kararlardan! Ben Türk milliyetçisiyim, bu kurala karşı çıkanın karşısında olurum! Türk çocuğu sahada olacak!" dedi.
Kafkas ayrıca, "Bu ülke tüm takımın yabancı olmasını kaldırmaz! Ben şiddetle karşıyım, bir Türk milliyetçisi olarak bu çocukları sahaya koyacağız." ifadelerini kullandı.
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