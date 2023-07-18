Tolunay Kafkas, 8+3 yabancı kuralını destekliyor

Yabancı kuralı tartışmalarının bitmediği Süper Lig'de MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da konuya ilişkin fikrini söyledi. Türk milliyetçisi olduğunu belirten Kafkas, 8+3 yabancı kuralını doğru bulduğunu belirtti.

"BU KURALA KARŞI ÇIKANIN KARŞISINDA OLURUM"

Tolunay Kafkas, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "8+3 yabancı kuralı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin verdiği ender doğru kararlardan! Ben Türk milliyetçisiyim, bu kurala karşı çıkanın karşısında olurum! Türk çocuğu sahada olacak!" dedi.

"ŞİDDETLE KARŞIYIM"

Kafkas ayrıca, "Bu ülke tüm takımın yabancı olmasını kaldırmaz! Ben şiddetle karşıyım, bir Türk milliyetçisi olarak bu çocukları sahaya koyacağız." ifadelerini kullandı.