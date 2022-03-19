Tolunay Kafkas'tan Arda Güler eleştirilerine yanıt Açıklaması - Son Dakika
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Tolunay Kafkas'tan Arda Güler eleştirilerine yanıt Açıklaması

19.03.2022 17:54
Tolunay Kafkas'tan Arda Güler eleştirilerine yanıt Açıklaması

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Fenerbahçeli Arda Güler'in aday kadroda yer almamasıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Fenerbahçeli Arda Güler'in aday kadroda yer almamasıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Tolunay Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımların Avrupa Şampiyonası'na katılma iddiasının olduğunun altını çizdi.

Bu takımların başarısını da düşündüklerini vurgulayan Kafkas, şöyle konuştu:

"İki iddialı takımımız var, 17 ve 19 yaş altı takımlarımız. Biri 2003, biri 2005 doğumlular. Pandemi araya girmesine rağmen 4 yıldır büyük emek harcıyoruz. İki takımın da Avrupa Şampiyonası'na gitme durumu var. Biz 21 Yaş Altı takımımızdan 19'a 3 tane en iyi oyuncumuzu indirdik. Burak İnce, Ömer Faruk Beyaz ve Yusuf Barası. 19 daha güçlensin diye bunu yaptık. 17'de de Arda'yı bilerek bıraktık ki Avrupa Şampiyonasına gidebilelim. Biliyorsunuz orada Arda'nın etkisi çok büyük. Onun için böyle bir planlama yaptık. Tarihinde belki de ilk kez iki takımla iddialıyız. İki takımın da Avrupa Şampiyonası'na gitme ihtimali var. Onun için o takımları ne kadar kuvvetli yaparsak bizim için o kadar iyi. Bunlar geleceğin Ümit ve A Milli takımı oluşturacak elit oyuncular. Planlamayı bunun üzerinden yaptık."

18 Yaş Altı takımına da Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın gittiğini hatırlatan Tolunay Kafkas, 'O da bizim değerli oyuncularımızdan biri. Onlar dışarıda değil ki hepsi bir milli takımımızda. Hepsi Ümit ve A Milli Takıma gelecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tolunay Kafkas'tan Arda Güler eleştirilerine yanıt Açıklaması - Son Dakika


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