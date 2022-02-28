Tomarza Belediyespor haftayı 3 puanla kapattı - Son Dakika

Tomarza Belediyespor; aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından bu hafta rakibi Reşadiye Gençlik Spor'u 3-2 mağlup moral depoladı.

Tomarza Belediyespor ile Reşadiye Gençlik Spor müsabakası 27 Şubat Pazar Günü Saat 16: 00'da Develi İlçe Stadında gerçekleştirdi. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan Tomarza Belediyespor, Mehmet Helvacı'nın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı rakibi karşısında 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında topa hakimiyet üstünlüğünü üzerinde tutan Tomarza Belediyespor, Hakan Gazcıoglu'nun ayağından 47. ve 49. dakikalarında bulduğu golle 3-0 öne geçti. Maçın son 5 dakikasında Reşadiye Gençlik Spor art arda iki gol buldu.

Maçın hakeminin maçı bitiş düdüğü çalması ile birlikte Tomarza Belediyespor, rakibini Reşadiye Gençlik Spor'u 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. - KAYSERİ