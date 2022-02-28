Tomarza Belediyespor haftayı 3 puanla kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Tomarza Belediyespor haftayı 3 puanla kapattı

28.02.2022 12:28
Tomarza Belediyespor haftayı 3 puanla kapattı

Tomarza Belediyespor; aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından bu hafta rakibi Reşadiye Gençlik Spor'u 3-2 mağlup moral depoladı.

Tomarza Belediyespor; aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından bu hafta rakibi Reşadiye Gençlik Spor'u 3-2 mağlup moral depoladı.

Tomarza Belediyespor ile Reşadiye Gençlik Spor müsabakası 27 Şubat Pazar Günü Saat 16: 00'da Develi İlçe Stadında gerçekleştirdi. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan Tomarza Belediyespor, Mehmet Helvacı'nın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı rakibi karşısında 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında topa hakimiyet üstünlüğünü üzerinde tutan Tomarza Belediyespor, Hakan Gazcıoglu'nun ayağından 47. ve 49. dakikalarında bulduğu golle 3-0 öne geçti. Maçın son 5 dakikasında Reşadiye Gençlik Spor art arda iki gol buldu.

Maçın hakeminin maçı bitiş düdüğü çalması ile birlikte Tomarza Belediyespor, rakibini Reşadiye Gençlik Spor'u 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Karting Turnuvasında 109 sporcu mücadele etti Karting Turnuvasında 109 sporcu mücadele etti Çocuklara hayvan sevgisini 'Şila' ile aşılıyorlar Çocuklara hayvan sevgisini 'Şila' ile aşılıyorlar

Mehmet Helvacı, Reşadiye, gençlik, Tomarza, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tomarza Belediyespor haftayı 3 puanla kapattı - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:34:23. #1.11#
SON DAKİKA: Tomarza Belediyespor haftayı 3 puanla kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement