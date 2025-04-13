U-15 Ligi'nde Tomarza Belediyespor, Talas İdmanyurdu Spor'u deplasmanda 8-0 mağlup ederek Play Off yolunda önemli galibiyet elde etti.
Tomarza Belediyespor ile Talas İdmanyurdu Spor Argıncık Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 4-0 önde kapatan Tomarza Belediyespor ikinci yarıda da 4 gol daha atarak rakibini 8-0 mağlup etti.
Hanesine 3 puan yazdıran Tomarza Belediyespor, Play Off yolunda önemli bir galibiyet elde etti. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Tomarza Belediyespor, Talas İdmanyurdu'nu 8-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?