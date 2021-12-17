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Tomarza'da Atatürk Koşusu düzenlendi - Son Dakika

Tomarza'da Atatürk Koşusu düzenlendi

17.12.2021 13:10
Tomarza'da Atatürk Koşusu düzenlendi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk koşusu düzenlendi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk koşusu düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Tomarza İlçesinde 'Atatürk Koşusu' düzenlendi. İlçede eğitim gören ilk ve orta dereceli okullar içerisinde 102 öğrenci yarışlara katılarak kıyasıya yarıştı. Yaş guruplarına göre sınıflandırılan öğrenciler dereceye girebilmek için büyük çaba harcadı.

Dereceye giren öğrencilerin kupa ve madalyaları Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ferhat Yılmaz ve Gazanfer Aslantaş tarafından verildi. - KAYSERİ

Tomarza'da Atatürk Koşusu düzenlendi
Tomarza'da Atatürk Koşusu düzenlendi
Tomarza'da Atatürk Koşusu düzenlendi
Tomarza'da Atatürk Koşusu düzenlendi
Tomarza'da Atatürk Koşusu düzenlendi
Tomarza'da Atatürk Koşusu düzenlendi
Tomarza'da Atatürk Koşusu düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Kayseri, Tomarza, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tomarza'da Atatürk Koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor


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