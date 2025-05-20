Tomarza\'da Sup Kano Festivali Coşkusu

Tomarza Geleneksel Zamantı Irmağı Sup Kano Festivali, çevre il ve ilçelerden yüzlerce doğa severin katılımları ile gerçekleşti.

Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte şehirlerin bunaltıcı havasından uzaklaşmak için çevre il ve ilçelerden yüzlerce doğasever Tomarza ilçesine bağlı Böke ve Şıhbarak mahallesine geldi. Tomarza Kaymakamlığı, Zamantı Kano, Sup Akdeniz, Sup Ankara, Sevenx Kahramanmaraş Spor Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen programda doğaseverler; yeşilin ve mavinin bir arada buluştuğu Zamantı Irmağı'nda suyun akışına kürek çekti. Kano yapmak için ailesi, sevdikleri ve arkadaşları ile gelen vatandaşlar, sırayla Zamantı Irmağı'nda heyecanlı dakikalar geçirdi.

Gün boyu süren etkinlerde kimleri kanoya binerken kimileri ise ırmak kenarında piknik yaparak günlerini değerlendirdi. - KAYSERİ